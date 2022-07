Giancarlo Cintioli: “Bloccare a Spoleto gli aumenti della Tari è possibile. Ecco come”

Le dichiarazioni del consigliere di Insieme per Spoleto

Un milione e mezzo di euro. E’ il “tesoretto” che il Comune di Spoleto, per una serie di circostanza contabili, si troverà fra breve ad avere a disposizione. Un “avanzo di amministrazione” che aspetta solo di essere utilizzato. E su come impiegarlo il consigliere di Insieme per Spoleto Giancarlo Cintioli, che è anche componente della commissione bilancio, non ha dubbi.

“ In un periodo difficile per famiglie e imprese come quello attuale -afferma- il Comune deve fare la sua parte. E se ci sono risorse adeguate, come in questo caso, vanno utilizzate per bloccare, per un periodo più lungo possibile, gli aumenti di tasse come la Tari, che stanno incidendo sempre più nei bilanci di famiglie e imprese”. Il consigliere preannuncia che presenterà la sua proposta nella prima riunione utile della commissione bilancio e spera che l’iniziativa trovi il consenso degli altri componenti della commissione, in modo di poter essere portata al più presto in consiglio comunale per l’approvazione.