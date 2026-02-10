Giampiero Calabresi torna in Consiglio comunale: esce Maria Rita Palazzi

Il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 19 febbraio, alle ore 15.00. Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 26 febbraio, alle ore 15.00.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1) Surroga della Consigliera comunale Maria Rita Palazzi e conseguente convalida alla carica di Consigliere comunale del sig. Giampiero Calabresi.”

Relatore Segretario generale Dott. M. Ruggieri

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

2) “Approvazione decalogo per l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani e rurali.”

Relatore Presidente del Consiglio comunale – Dott. M. Trippetti

Dipartimento per la Transizione Digitale dell’Amministrazione e Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all’Impresa

Dirigente ad interim Dott.ssa D . Bugiantelli

3) “Individuazione della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per l’anno 2026.”

Relat rice Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili

Dirigente Arch. S. Spitella

4) “Realizzazione della cabina elettrica necessaria a soddisfare le esigenze della Scuola Leonardi in loc. San Giovanni di Baiano.”

Relat rice Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

5) “Gemellaggio tra la città di Spoleto e la città di Lezhë (Alessio) Albania approvazione delle integrazioni richieste dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie al patto di gemellaggio.”

Relatore Presidente della II Commissione consiliare permanente – Sig.ra V. Buffatello

Dipartimento per il Marketing Territoriale, l’innovazione imprenditoriale ed il turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale

Dirigente Dott. S. Frontalini

6) “Fondazione Scuola di Alta Cucina Villa Redenta chiusura liquidazione.”

Relat rice Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

7) “Complesso scolastico di Villa Redenta – acquisizione area ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. della particella omissis (ex omissis ) foglio omissis alla luce della sentenza n 693/2025 del T.A.R. Umbria – provvedimenti conseguenti.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale

Dirigente Ing. M. Proietti

8) “Approvazione delle integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 06/05/2021.”

Relatore vice Presidente della Commissione Normativa – Sig.ra M. Lleshaj

Dipartimento per il Marketing Territoriale, l’innovazione imprenditoriale ed il turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale

Dirigente Dott. S. Frontalini

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Interpellanze

9. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto Carnevale spoletino – Edizioni 2024, 2025 e 2026. Scelte amministrative, risorse economiche, utilizzo degli spazi e coerenza con gli indirizzi dichiarati.” (prot. n. 7263/04.02.2026).

Mozioni

10. Mozione presentata dalla consigliera Coltorti e dal consigliere Morganti avente ad oggetto “Contrasto alle politiche di riarmo con la conseguente sottrazione di risorse ai Comuni.” (prot. n. 77049/23.12.2025).

11. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Sistemazione degli ingressi della Città.” (prot. n. 32379/30.05.2023) (emendamenti);

12. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/03.07.2023);

13. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

14. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n. 64916/25.10.2023);

15. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili dell’Azienda in parola. (prot. n. 66963/06.11.2023);

16. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Nuovo asilo nido nell’Alta Marroggia.” (prot. n. 69987/16.11.2023);

17. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito al servizio di sorveglianza presso i siti storici e culturali della Città. (prot. n. 80832/27.12.2023);

18. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto. (prot. n. 16930/28.02.2024);

19. Mozione presentata dal Gruppo misto “Iniziative volte al contrasto dell’isolamento sociale volontario denominato Hikikomori (prot. n. 46403/15.07.2024);

20. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Intitolazione del largo all’ingresso nord della Citta’ di Spoleto che collega via Pietro Conti, via Flaminia ed il raccordo S.S. 295, adiacente al Conad Superstore, al ten. col. Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro al valor militare alla memoria”. (prot. n. 47129/18.07.2024);

21. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Piano scuole”. (prot. n. 55259/29.08.2024);

22. Mozione presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto: “Proposta di intitolazione a Maria Antonietta Ugolini di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico”. (prot. n. 65876/14.10.2024);

23. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di un centro di riuso”. (prot. n. 75276/27.11.2024).

24. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di una commissione di studio per l’organizzazione di eventi in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco.” (prot. n. 12683/04.03.2025);

25. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Mozione per la dotazione e la formazione degli agenti di Polizia Locale all’utilizzo di armi comuni ad impulsi elettrici.” (prot. n. 13388/06.03.2025);

26. Ordine del Giorno presentato dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Impegno per il Sindaco ad avviare una interlocuzione urgente con la Giunta Regionale al fine di scongiurare l’aumento dell’addizionale IRPEF, dell’IRAP e della Tassa di Possesso dei veicoli disposto con DDR licenziato dalla Giunta con DGR n. 260 del 21 marzo 2025.” (prot. n. 17931/27.03.2025);

27. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Spoleto 2030”, “Spoleto Futura-Forza Italia” avente ad oggetto “Riduzione della TARI per le attività commerciali che stanno subendo disagi a causa lavori in corso – Loc. San Martino in Trignano.” (prot. n. 18038/28.03.2025).

28. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle 2050” avente ad oggetto “Superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti: sostegno e sollecito all’attuazione della Legge delega n. 106/2022 e promozione di alternative etiche.” (prot. n. 26213/08.05.2025);

