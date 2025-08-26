Giampaolo Ferracchiato e Omero Onori Campioni italiani di Ruzzolone

    • La coppia Giampaolo Ferracchiato, di Spoleto, e Omero Onori, di Foligno, sono campioni italiani Cat. A a coppie in seguito alla partecipazione al 52° Campionato italiano assoluti di Lancio del Ruzzolone che si è tenuto dal 22 al 24 agosto lungo le piste di Lama Mocogno in provincia di Modena.

    Amici da una vita e in coppia da 4 anni nella disciplina del lancio del ruzzolone, hanno partecipato all’evento promosso dalla FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Lama Tolè, con altre 55 coppie provenienti da tutta Italia per la Categoria A.

    Per essere proclamati campioni d’Italia, Ferracchiato e Onori hanno dovuto vincere due “giochi”, andata e ritorno, a eliminazione diretta, superando tutti gli ostacoli lungo un percorso composto da tre piste, ognuna lunga 486 metri con 8 “biffi”, traguardi a scendere e 9 a salire, mettendo alla prova la loro abilità e la tecnica conseguita in anni di allenamento, .

    A nome di tutta l’Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Federico Cesaretti voglio congratularmi con i neo campioni d’Italia per il traguardo conseguito, che rappresenta un riconoscimento non solo del loro talento, ma anche della loro dedizione e impegno in una disciplina spesso sottovalutata, ma che richiede grande sforzo di concentrazione, abilità, strategia e una buona dose di pazienza. È uno sport tradizionale con origini antichissime che può essere considerato un pezzo di identità anche della nostra comunità. Praticarlo ancora oggi significa mantenere vive le nostre tradizioni e quindi ancora un plauso a chi con tenacia continua a valorizzare il nostro patrimonio culturale”.

    I due sportivi sono già noti nel panorama nazionale per aver vinto altri titoli: Giampaolo Ferracchiato ha già ottenuto 1 titolo nella categoria “individuale” nel 2016 allo Scoppio, 2 nella categoria “a squadre” e 1 in quella “individuale”, mentre Omero Onori 2 nella categoria “a squadre”.

