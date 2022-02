Giacomo Leonelli nella Segreteria Nazionale di Azione

Il Segretario regionale dell’Umbria, Giacomo Leonelli, è entrato a far parte della Segreteria Nazionale di Azione. Leonelli ha ricevuto l’incarico di Responsabile Sviluppo della Rete del partito di Carlo Calenda.

Dichiara Leonelli: “Con l’ingresso nella Segreteria Nazionale di Azione inizia oggi per me una nuova avventura. Mi occuperò di far crescere la rete del partito in tutto il territorio nazionale. Ciononostante continuerà il mio lavoro sul territorio affiancato da una squadra nuova, determinata e pronta a dare anche all’Umbria quel contributo di idee e progettualità fondamentale al futuro della nostra regione”.

Calenda ha formalmente ufficializzato la prima segreteria di Azione. Ad affiancare il Presidente Matteo Richetti saranno l’ex senatrice Emma Fattorini e la Consigliera comunale di Milano, Giulia Pastorella, che avrà anche la delega al Coordinamento dei gruppi tematici. Due i vicesegretari: l’ex deputato Andrea Mazziotti e il deputato Enrico Costa.

La portavoce sarà invece Valentina Grippo, attuale consigliera della Regione Lazio. Di seguito le deleghe distribuite: responsabile Difesa e sicurezza, l’ex capo di Stato Maggiore della Difesa e dell’Aeronautica militare Vincenzo Camporini; responsabile Enti Locali l’ex sottosegretario agli Esteri Mario Raffaelli; responsabile Mezzogiorno il deputato Nunzio Angiola; responsabile Diritti la senatrice Barbara Masini; responsabile Europa l’ex europarlamentare ed ex senatrice Isabella De Monte; responsabile Sviluppo della Rete l’ex consigliere regionale in Umbria Giacomo Leonelli; responsabile Pnrr l’attuale sindaco di Siracusa Francesco Italia; responsabile Associazionismo e Terzo Settore l’avvocato Mariasole Mascia.

Così una nota stampa di Azione Umbria