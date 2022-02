Giacomo Leonelli eletto segretario regionale di Azione

Nel direttivo umbro del partito di Calenda anche gli spoletini Massimo Marcucci e Marco De Angelis

Si è tenuto oggi – si legge in una nota stampa – il primo congresso regionale di Azione in Umbria. A seguito della presentazione del documento politico e del documento organizzativo, Giacomo Leonelli è stato eletto all’unanimità Segretario regionale del partito.

“È sicuramente una grande responsabilità quella di coordinare il lavoro di un partito che in queste settimane sta celebrando il suo primo congresso, anche considerato il fatto che sono stato votato all’unanimità dai delegati.

Siamo in campo con un gruppo dirigente largo, coeso, che vede tra i suoi protagonisti giovani capaci unitamente a professionisti e imprenditori di prim’ordine della nostra regione. Ci sarà bisogno di tutti per costruire una nuova progettualità, per un’Umbria che ormai non si riconosce né nell’esperienza fallimentare di governo della destra, né nelle modalità di un’opposizione troppo spesso sterile e settaria”.

Di seguito la composizione del direttivo regionale di Azione Umbria: Massimiliano Romagnoli ,Massimo Marcucci, Irene Pula, Marco De Angelis, Gian Luigi Bruni, Paola Mangioni, Fabrizio Proietti, Gianguido Colato, Maria Grazia Furbatto, Paolo Ramberti, Francesca Nocentini, Giuseppe Matticari, Manuela Pucciarini, Lorenzo Gorgoglioni, Andrea Damis, Luigi d’Antona, Antonello Fiorucci, Francesca Antonelli, Giorgia Pileri, Marco Ravanelli.

A breve – conclude la nota- Azione organizzerà un’assemblea regionale in presenza nella quale saranno presentate le linee guida e i contenuti della proposta amministrativa del partito per l’Umbria. La riunione sarà aperta a partecipanti provenienti dalla società civile, rappresentanti delle categorie ed esponenti di altri partiti.