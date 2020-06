Giacomelli e Farroni: due spoletini in Serie B

Vicenza e Reggina promosse nel campionato cadetto

(DMN) – Due calciatori spoletini possono festeggiare un grande risultato. Quest’oggi infatti, il Consiglio federale della Federcalcio, ha decretato la chiusura della stagione regolare della Serie C ed ha ratificato, di conseguenza, la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina; tre squadre che al momento della sospensione per la pandemia di Covid-19 si trovavano, saldamente, al comando delle classifiche dei rispettivi gironi.

Gli spoletini Stefano Giacomelli (foto sotto da www.lrvicenza.net) e Alessandro Farroni (foto in evidenza di repertorio), rispettivamente attaccante del Vicenza e portiere della Reggina, nella prossima stagione disputeranno dunque il campionato cadetto.

Ai nostri concittadini le congratulazioni della redazione di Due Mondi News per l’importante traguardo raggiunto.