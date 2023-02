Gettano cocaina dall’auto per sfuggire al controllo: due arresti dei Carabinieri

Trovate 27 dosi di stupefacente

I militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – hanno tratto in arresto due soggetti, uno di origine italiana e l’altro albanese, nel corso di un servizio di controllo del territorio, riuscendo al contempo a recuperare una consistente quantità di stupefacente nonché denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Nel dettaglio una pattuglia della Stazione di Campello sul Clitunno unitamente al personale dell’aliquota Radiomobile, nel corso di un servizio di pattuglia, intercettavano un’autovettura che, alla vista dei militari, effettuava una manovra improvvisa, attirando l’attenzione degli equipaggi in circuito.

I militari si accorgevano immediatamente che i soggetti a bordo del veicolo tentavano di disfarsi di un involucro, gettandolo dal finestrino; procedevano quindi a fermare l’autovettura e a recuperare anche quanto lanciato, risultato poi stupefacente.

La successiva perquisizione personale e veicolare portava al rinvenimento e al sequestro di ulteriori dosi di droga e denaro contante.

Nel complesso venivano rinvenute 27 dosi di cocaina per complessivi 16 grammi e 600 euro ritenuto il guadagno dell’attività di spaccio svolta dai due.

Le successive analisi di laboratorio consentivano di riscontrare un livello di purezza rilevante per il principio attivo dello stupefacente, equivalente a circa 77 dosi singole medie.

I due, dichiarati in arresto, sono stati trattenuti in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive operazioni di convalida.