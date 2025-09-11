Gestione della comunicazione de La SpoletoNorcia in MTB, la presa di posizione dell’USSI

    In merito al recente svolgimento dell’evento nazionale Spoleto-Norcia in Mountain Bike, il Gruppo Umbro dell’Ussi-Unione Stampa sportiva Italiana sottolinea la necessità che la gestione della comunicazione venga affidata a giornalisti iscritti all’albo e preferibilmente a colleghi umbri.

    La scelta da parte della società organizzatrice dell’evento “SSD La SpoletoNorcia srl” di affidarsi ad un’agenzia di comunicazione con sede a Milano, peraltro parzialmente gestita da persone non iscritte ad alcun albo regionale, va ad ulteriore detrimento di un comparto già in grande difficoltà a livello nazionale ma che soprattutto in Umbria sta pagando un conto salato.

    I giornalisti umbri hanno già dato prova di saper gestire con professionalità anche eventi di rilevanza nazionale e rispetto ad una realtà di fuori regione hanno il valore aggiunto di conoscere  il territorio, le sue specificità, le testate ed i giornalisti di riferimento, senza lasciare fuori dalle comunicazioni giornali e giornalisti.

    Nello specifico, si rileva come al collega Renzo Berti, non sia stato inviato, per il secondo anno consecutivo alcun comunicato di consuntivo sull’evento. Tale circostanza è da ritenersi sgradevole perché ha privato un giornalista del territorio dalla possibilità di raccontare la manifestazione.

    Ussi Umbria ricorda che la libertà di pensiero, di parola e di critica sono sancite dalla Costituzione e che nel rispetto dei limiti deontologici è nel diritto del giornalista svolgere ricerche ed inchieste che possano fornire al lettore nuove informazioni che possano aiutarlo a costruirsi la propria opinione sui fatti. 

    Qualora qualcuno si ritenga leso dalle informazioni  riferite in un articolo da un giornalista, ha la possibilità di difendersi utilizzando il diritto di replica o inviando una nota di smentita che la testata è obbligata a pubblicare. Fino ad arrivare agli strumenti che permette la legge italiana.

    Ussi Gruppo Umbro

