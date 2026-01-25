Gennaiola, invasione dell’Atletica Winner Foligno a Santa Maria degli Angeli

È stata una vera e propria invasione targata Atletica Winner Foligno quella andata in scena alla 42ª edizione della Gennaiola, una delle classiche più amate del podismo umbro. La gara, sulla distanza dei 10 km certificati FIDAL, con partenza e arrivo nello scenario unico ai piedi della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, ha avuto quest’anno un valore ancora più speciale grazie all’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Umbro sui 10 km.

I numeri raccontano il successo dell’evento: 856 runners al via (658 uomini e 198 donne), in rappresentanza di 94 società. Ma a prendersi la scena è stata soprattutto l’Atletica Winner Foligno, premiata come società più numerosa con ben 126 atleti giunti al traguardo, un dato che testimonia la forza, la compattezza e lo spirito di squadra del sodalizio folignate.

Oltre al trionfo numerico, non sono mancate le grandi soddisfazioni sul piano agonistico, soprattutto in ambito regionale. Spicca il titolo di Campione Regionale Umbro 10 km conquistato da Roberto Corrao nella categoria SM50, autore di una prova di spessore chiusa in 34’41”.

Prestazioni di rilievo anche per Gianluca Falchi, che sale sul secondo gradino del podio regionale nella categoria SM35 con l’ottimo tempo di 33’31”, e per Andrea Proietti Apostoli , terzo classificato tra gli SM40 in 34’40”. A completare il quadro dei podi regionali ci pensa Yuri Bertoli, terzo nella categoria SM55 con il tempo di 38’49”.

Una giornata da incorniciare per l’Atletica Winner Foligno, che torna dalla Gennaiola con coppe, medaglie e soprattutto la conferma di essere una delle realtà più vive e competitive del panorama podistico umbro. Numeri, risultati e passione: la Winner c’è, eccome.