Gennaiola da incorniciare: la Mud&Glory Academy conquista una campionessa regionale

Una giornata di grande atletica ha fatto da cornice alla 42ª edizione della Gennaiola, classica del podismo umbro, disputata sui 10 km certificati FIDAL con partenza e arrivo ai piedi della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. L’edizione 2026 ha avuto un valore ancora più speciale grazie all’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Umbro sui 10 km.

Numeri importanti per una manifestazione ormai storica: 856 runners al via (658 uomini e 198 donne), in rappresentanza di 94 squadre, a conferma del grande richiamo dell’evento.

A livello assoluto, il successo maschile è andato a Loitanyang Simon Kibet (U.P. Policiano Arezzo Atletica) in 30:06, seguito da Giacomo Bellillo (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi, 30:21) e Nicolò Bedini (G.P. Parco Alpi Apuane, 30:30).

In campo femminile vittoria per Melissa Fracassini (Atl. Arcs Cus Perugia) con il tempo di 34:06, davanti a Silvia Tamburi (Atletica Avis Perugia, 37:28) e Cecilia Tomba (Atletica Civitanova, 39:16).

Grande protagonista anche la Mud&Glory Academy di Spoleto, presente in massa con ben 29 atleti al via. Una partecipazione che si è trasformata in risultati di assoluto prestigio e tanta soddisfazione per tutta la società della neopresidente Federica Mattioli.

Su tutti brilla la prestazione di Martina Pazzogna, che con il tempo di 44:41 ha conquistato la maglia di Campionessa Regionale Umbra nella categoria SF, regalando alla Mud&Glory Academy un titolo regionale di grande valore.

Da segnalare anche l’ottimo terzo posto di Andrea Orsini, che chiude la sua prova in 37:12 e sale sul podio regionale nella categoria SM50, confermando l’elevato livello competitivo della società spoletina.

