Genesi di un Amore, a Spoleto il nuovo spettacolo di Thomas Otto Zinzi

Dopo il successo di “Io e Te” torna a Spoleto Thomas Otto Zinzi, nella doppia veste di autore e regista, con “Genesi di un Amore”.

Protagonista principale della pièce teatrale questa volta è l’Amore, senza aggettivi, banalizzazioni, o pregiudizi, ma riferimento e pietra angolare di edificazione personale e sociale.

In scena al Cantiere Oberdan le giovani e promettenti attrici Angelica Olmeda e Barbara Venturini interpreteranno Rosa e Margherita, due donne che affrontano l’altalena delle emozioni – dal conflitto all’euforia, dall’entusiasmo alla delusione, dalla rabbia alla pace interiore – palesando come “l’amore, lungi da qualsivoglia romanticismo di maniera, sia un adattamento dinamico continuo, una ricerca di sé nella relazione, un prendere continuamente le misure, non un compimento ma un eterno cominciamento.”

Lo spettacolo è inserito nella rassegna di “Contaminazioni 2025” realizzata dall’associazione Teude in Convenzione con il Comune di Spoleto per le attività culturali 2024/2025.



GENESI DI UN AMORE

Scritto e diretto da Thomas Otto Zinzi

Con Angelica Olmeda e Barbara Venturini;

Davide Giovannini – Direzione di scena;

Laura Frascarelli – Collaborazione all’allestimento;

Rosario Iaccarino – Consulenza alla drammaturgia;

Gladis Grossi e Maurizio Vitri – scene





SPOLETO – CANTIERE OBERDAN

sabato 10 maggio ore 19:00





domenica 11 maggio ore 11:00 e ore 17:00

Per informazioni e prenotazioni: lab.contaminazioni@gmail.com

ingresso a libera offerta