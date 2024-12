Gemellaggio Spoleto-Schwetzingen: nuovo incontro in Germania

Si è conclusa la scorsa settimana la visita istituzionale a Schwetzingen, città tedesca gemellata dal 2005 con il Comune di Spoleto. La delegazione, composta dall’assessora Luigina Renzi e dai funzionari allo Sport, Fabrizia Fava e al Turismo e relazioni internazionali, Simone Sensi ha incontrato il nuovo Oberbürgermeister (sindaco) Matthias Steffan, prendendo parte all’inaugurazione del Mercato di Natale di Schwetzingen – Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt, il cui primo weekend è tradizionalmente dedicato alle città gemellate.

Nel corso della missione la rappresentanza spoletina ha avuto modo di interloquire con esponenti istituzionali della città tedesca e soggetti attivi nel territorio sulla possibilità di realizzare progetti ed iniziative relativi all’anniversario per i 20 anni del gemellaggio, in programma il prossimo anno, sia in ambito culturale, che sportivo e sociale.

Tra le azioni ipotizzate, grazie alla sinergia tra il Comune di Spoleto e il Dipartimento Cultura, Turismo e Gemellaggi della città di Schwetzingen, rappresentato da Barbara Gilsdorf e Jana Garbrecht, presenti insieme insieme al portavoce per le disabilità Martin Köhl, sono state illustrate le attività del Dipartimento del Benessere e Innovazione Sociale del Comune di Spoleto, legate alle varie fasce di fragilità nella popolazione e in relazione alle tipologie di persone con disabilità.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema dello sport inclusivo con Jens Rückert, responsabile della più grande società sportiva di Schwetzingen, TUV 1864, che ha realizzato a riguardo l’Open Sporty Sunday, il cui impianto può essere riprodotto a Spoleto come cornice in cui inserire alcuni eventi annuali del Comune come Spoleto in Gioco e Sport City day, con l’obiettivo di renderli sempre più inclusivi e aperti a tutti e a tutte.