Nei giorni scorsi l’assessore al marketing, innovazione imprenditoriale, Turismo 4.0 e valorizzazione dell’economia locale del Comune di Spoleto Giovanni Angelini Paroli ha incontrato a Palazzo Comunale Gabor Kollanyi, Presidente Onorario della Förderverein für Städtepartnerschaften Schwetzingen, l’associazione dedicata alla promozione dei gemellaggi di Schwetzingen, in visita a Spoleto con un gruppo di cittadini provenienti dalla città tedesca.

Il Presidente Kollanyi riveste da anni un ruolo fondamentale nella promozione dei rapporti tra Schwetzingen e le città gemellate, tra cui Spoleto, avendo presieduto e coordinato l’Associazione fin dalla sua nascita e avendo contribuito al consolidamento del legame di amicizia tra le due città grazie alle numerose iniziative realizzate a partire dal 2005, anno in cui è stato ufficialmente siglato il patto di gemellaggio.

Presenti all’incontro anche Fabrizio Gentili e Luigi Catana della Società IGENTILI Sas, che per conto del Comune di Spoleto gestisce lo stand di prodotti tipici in occasione del Mercato di Natale di Schwetzingen.

“Il legame tra le nostre città segna il valore del nostro comune spirito europeo, che il gemellaggio siglato quasi venti anni fa ha rafforzato permettendo alle comunità di Spoleto e Schwtzingen di conoscersi reciprocamente – sono state le parole dell‘assessore Angelini Paroli nel corso dell’incontro con Gabor Kollanyi – Le relazioni istituzionali avute in questi anni hanno permesso anche di coinvolgere i nostri cittadini ed è proprio su questo che intendiamo lavorare come amministrazione per realizzare nuovi progetti di scambio tra le nostre realtà”.