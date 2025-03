Gemellaggio Spoleto-Schwetzingen. Associazioni spoletine in Germania all’Open Sport Sunday

In occasione del ventennale del gemellaggio tra le Città di Spoleto e di Schwetzingen (Germania), le due amministrazioni hanno deciso di celebrare questa importante ricorrenza con una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Il gemellaggio tra le due città, dal 2005 ad oggi, è sempre stato vitale e ricco di scambi, capace di coinvolgere non solo i rappresentanti istituzionali delle diverse amministrazioni che si sono succedute nel tempo, ma anche le rispettive realtà associative e, più in generale, i cittadini e le cittadine di Spoleto e di Schwetzingen attraverso la partecipazione di scuole, gruppi sportivi, rappresentanti dell’impreditoria, del commercio e del sociale.

Domenica scorsa una delegazione di Spoleto, composta da Simone Sensi (Comune di Spoleto), Andrea Duranti (associazione Spoleto Social Sport), Michele Zicavo (Ducato Calcio), Francesca Granelli (associazione Peter Pan) e Marco Pennacchi (Cooperativa Sociale Il Cerchio), ha preso parte allo Open Sport Sunday, che si è svolta nel Palazzetto dello sport dell’Hebel-Gymnasium di Schwetzingen.

Lo Open Sport Sunday è un evento di sport inclusivo, rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, che dal 2019 si svolge ogni mese coinvolgendo centinaia di ragazze e ragazzi in attività motorie e sportive.

La delegazione, composta da un funzionario del Comune di Spoleto e da quattro rappresentanti di associazioni impegnate in iniziative nel campo dello sport e dell’inclusione, ha partecipato all’evento nell’ambito dello scambio delle reciproche esperienze e buone pratiche.

In occasione dell’evento “Sport City Day” che la Città di Spoleto organizzerà per il prossimo 21 settembre è prevista la partecipazione di una delegazione dell’Open Sport Sunday.

“Il livello di condivisione e di coinvolgimento che si è instaurato, ormai in maniera stabile e costante, tra le nostre comunità – sono state le parole dell’assessora Luigina Renzi e dell’assessore Giovanni Angelini Paroli – ci consente di lavorare molto bene non solo sul fronte della promozione turistica, ma anche nelle iniziative legate all’inclusione sociale. Aver preso parte ad un appuntamento come l’Open Sport Sunday e avere la certezza della partecipazione di una delegazione di Schwetzingen al nostro Sport City Day è molto importante, perché significa vivere il gemellaggio in maniera sempre più aperta, inclusiva e coinvolgente. L’entusiasmo con cui le associazioni del nostro territorio hanno accolto questa possibilità è stato motivo di grande soddisfazione per noi”.