Gemellaggio Spoleto-Alessio. Dal PD il convinto consenso: “Un passo verso l’Europa”

  • Novembre 10, 2025
  • Dalle sedi
    Il Partito Democratico di Spoleto saluta con grande favore la decisione del Consiglio Comunale di approvare all’unanimità il gemellaggio tra la nostra città e Alessio (Lezhe) in Albania, proposta avanzata dall’associazione albanese e rappresentata dalla nostra consigliera Mrika Lleshaj.
     
    “Diamo il benvenuto ai nostri nuovi amici di Alessio – dichiara il segretario Stefano Lisci – esprimendo la gioia per questo importante passo verso la costruzione di rapporti di amicizia e cooperazione tra le due città. Siamo convinti che questo progetto possa rafforzare i legami tra le nostre comunità e creare opportunità per un proficuo scambio culturale, economico e sociale. Le due città condividono una storia e una cultura ricche, e siamo entusiasti di scoprire le affinità che le uniscono. La distanza geografica tra Spoleto e Alessio può essere facilmente superata grazie all’aeroporto San Francesco che consente di raggiungere entrambe le città in poco più di un’ora e mezza”.
    Le delegazioni dei due comuni hanno già avuto modo di scambiarsi visite e di approfondire le affinità che le uniscono.
    “Ringraziamo i consiglieri comunali che hanno votato a favore di questo progetto e coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo gemellaggio – dichiara la consigliera Mrika Lleshaj -. Siamo orgogliosi di contribuire a questo processo di integrazione e di promuovere la cooperazione tra le nostre città. L’Albania è un paese candidato all’ingresso nell’Unione Europea, e questo gemellaggio rappresenta un importante passo verso la costruzione di rapporti più stretti tra le nostre comunità e l’Europa. Speriamo che questo sodalizio possa essere il primo passo verso una lunga e fruttuosa collaborazione tra Spoleto e Alessio”.
    Da qui l’invito a tutti i cittadini di partecipare attivamente a questo progetto e di visitare Alessio per scoprirne le bellezze avendo in Mrika Lleshaj un’ambasciatrice di valore, ponte ideale tra le due realtà.

