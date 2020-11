Gaudenzi porta l’olio umbro sul tetto del Mondo

Gambero Rosso ha premiato Francesco Gaudenzi come “Olivicoltore dell’Anno” e Flos Olei 2021 “Seven” DOP Umbria Colli del Trasimeno come miglior olio Dop al mondo Fruttato Leggero

Nasce ancora dal lavoro della famiglia Gaudenzi, a Pigge di Trevi, l’olio extravergine Dop Umbria che secondo Marco Oreggia, – curatore di FLOS OLEI, la guida che seleziona le migliori 500 aziende al mondo – è il migliore nella categoria Extravergine DOP ‘Fruttato leggero’. Nasce a Pigge di Trevi da olive raccolte nei 35 ettari di oliveto che la famiglia cura sulle colline di San Paolo, nel comune di Panicale, a un passo dal Trasimeno, il lago che dà il nome a una delle cinque sottozone della DOP Umbria. Un risultato straordinario, ma non sorprendente, che giunge all’epilogo di un 2020 difficile, ma segnato da riconoscimenti importanti per Gaudenzi, tra i quali il premio come ‘Olivicoltore dell’anno’ attribuito a Francesco dalla Guida agli Oli d’Italia di Gambero Rosso.



“Il progetto Trasimeno è stata una scelta meditata – racconta Andrea Gaudenzi – e abbiamo colto l’occasione per poterlo concretizzare grazie alla gestione di 35 ettari di oliveto sulle colline di Panicale. Abbiamo lavorato oltre due anni su quelle piante, con l’obiettivo finale di inserire nella nostra gamma di oli un ‘fruttato leggero’. Per far questo avevamo necessità di cultivar che fossero cresciute in un territorio diverso dal nostro. Da questo punto di vista, il microclima del Lago che tocca idealmente quella dolce vallata aveva in sé tutte queste caratteristiche ”.

Miglior olivicoltore per Gambero Rosso, miglior DOP per Flos Olei, che valore hanno?

“Siamo una famiglia di olivicoltori – spiega Francesco Gaudenzi – giunta ormai alla terza generazione; questi riconoscimenti ci danno certezze, perché rappresentano per noi tuti un punto di verifica dello stato di sviluppo del nostro progetto. L’olio è il risultato finale di un anno di lavoro da olivicoltori che, se ben fatto, garantisce la possibilità di avere il miglio frutto possibile da portare in frantoio. Poi, che questo riconoscimento di Flos Olei, alla nostra DOP Umbria Colli del Trasimeno, la terza che produciamo, oltre alla Colli Assisi Spoleto e Colli Martani – rafforza una cultura innovativa dell’essere olivicoltori e frantoiani, la capacità di alzare la testa, di uscire dai localismi che purtroppo caratterizzano ancora oggi i rapporti con chi fa il nostro mestiere”.

Ora, una curiosità, perché tuti questi numeri, il 5 della luna, 1950, 89/93, 6, 7, 1?

“I numeri indicano diversità – racconta Stefano Gaudenzi – di cultivar delle olive, epoca di raccolta, il nostro lavoro è sapere riconoscere e dare valore a queste diversità. ‘1950’ è l’anno in cui nonno ViKorio ha iniziato, il ‘Cinque’ della luna è una nostra intuizione, quando pensammo di misurare con le lune, come si faceva una volta, il tempo che va dalla fioritura degli ulivi alla raccolta; 89/93 sono gli anni di nascita mio e di mio fratello Andrea, oggi pienamente coinvolto in azienda; ‘6’ di novembre, è il compleanno di nonno Vittorio, mentre il ’7’ è per il settimo olio della nostra gamma, l’ultimo nato.

E l’1’ di Casa Lontana?

“Lì è dove è nato il legame della nostra famiglia con l’ulivo, molto prima di 70 anni fa, il numero ‘1’ non per caso…”.