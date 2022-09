Gara per la valorizzazione dei prodotti tipici spoletini a Schwetzingen

Il Comune punta ad individuare un operatore commerciale per il servizio di promozione del territorio spoletino nella città tedesca. Le domande entro il 10 ottobre

Il Comune di Spoleto ha indetto una procedura di gara mediante avviso pubblico (i documenti sono disponibili nel sito dell’Ente https://bit.ly/3R20umU), per l’individuazione di un partner per la partecipazione a iniziative promozionali-turistiche per la valorizzazione del territorio spoletino e dei suoi prodotti tipici in collaborazione con la città gemellata di Schwetzingen.

L’incarico avrà durata di 36 mesi dalla data di stipula del contratto per un totale di circa € 4.800,00 iva inclusa.

Il Comune di Spoleto, in virtù del patto di gemellaggio siglato nel 2005 con Schwetzingen, con cui intrattiene rapporti di collaborazione a livello culturale e commerciale, è invitato a partecipare a iniziative pubbliche che si svolgono nella città tedesca in particolari occasioni dell’anno e che prevedono la presenza di stand gastronomici e promozionali provenienti dalle città gemellate. Tra queste iniziative rientrano in particolare il mercatino di Natale che si svolge con cadenza annuale e la Festa dell’Asparago, di norma biennale.

Per poter curare al meglio la partecipazione a tali iniziative, il Comune ha deciso di selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di promozione del territorio spoletino nella città di Schwetzingen, principalmente attraverso l’esposizione e la vendita di prodotti enogastronomici tipici e la predisposizione di un desk turistico con distribuzione di materiale informativo.

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici iscritti alla CCIAA, con iscrizione attinente all’oggetto del servizio e che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni attività di promozione territoriale e dei prodotti tipici locali.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2022 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it. ​