Galli e Tarli al timone della Pol.Pen.Spoleto

Al via ad una mini-rivoluzione nella squadra del tecnico Santarelli

Ieri, all’interno della Casa Circondariale di Maiano, è stato ufficializzato l’ingresso nella Asd Polizia Penitenziaria Spoleto di Francesco Galli, che ricoprirà il ruolo di presidente e Michele Tarli, anche lui una new entry, nel ruolo di vice presidente.

I due giovani spoletini, rispettivamente di 31 e 22 anni, hanno iniziato il nuovo corso con una conferma, sicuramente l’unica per la prossima stagione: quella di mister Fabrizio Santarelli. Le novità più ghiotte, invece, riguardano la rosa: sono stati inseriti nell’organico alcuni giocatori di grandi qualità tecniche, che hanno calcato le massime categorie regionali ed i cui nomi verranno resi noti nei prossimi giorni.

È intenzione della nuova dirigenza, composta anche dal presidente onorario Nicola Borrelli, di offrire il massimo del proprio contributo in termini economici ed umani, affinché la Pol. Pen. possa esprimere quei valori di correttezza che l’hanno sempre contradistinta unitamente ad ottenere il massimo dei risultati anche grazie all’esperienza del direttore sportivo, Piero Santirosi.

Tutti i componenti l’organigramma societario ringraziano quanti vorranno seguire le vicende calcistiche della Pol. Pen. Spoleto.