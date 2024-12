Fustal Lidarno-Ducato Spoleto Futsal rinviata all’8 gennaio

La partita tra Lidarno e Ducato Spoleto, in programma per venerdì sera, è stata rinviata. La Ducato ha aderito alla richiesta formalizzata dalla compagine perugina. Il match, valido come seconda di ritorno del campionato di serie C1, sarà recuperato il prossimo 8 gennaio. Il tutto sarà ufficializzato nella giornata di domani con un comunicato ad hoc della Divisione calcio a 5 del Comitato Regionale Umbro. Per le due squadre sarà un anticipo delle vacanze invernali, ma allo stesso tempo un anticipato rientro visto che la stagione per le altre riprenderà l’11 gennaio. Prima del rompete le righe natalizio la Ducato sosterrà comunque un allenamento nella serata di domani.