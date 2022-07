‘Furto con abbraccio’ a Castel Ritaldi: giovane denunciata

Derubato un 70enne del posto

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale- hanno individuato e denunciato una donna straniera, classe 1991, presunta responsabile in correità con un connazionale classe 1992 di furto con destrezza, commesso in danno di una persona residente in Castel Ritaldi di anni 70.

La tecnica utilizzata dalla donna è comunemente conosciuta come “furto con abbraccio”.

La vittima è stata avvicinata dalla donna che, prima con alcuni convenevoli, è riuscita ad avere contatto fisico e a sfilare una collana d’oro.

L’episodio si è consumato sulla pubblica via in Castel Ritaldi.

A conclusione degli accertamenti la vittima avrebbe riconosciuto la presunta autrice del furto.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.