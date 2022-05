Furto avvenuto nel giorno di Pasqua in un ristorante del centro storico, la Polizia di Stato deferisce un uomo all’Autorità Giudiziaria

Si era introdotto nella zona bar sottraendo dei pacchi di sigarette e del contante dalla cassa

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto – si legge in una nota stampa della Questura – hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo che, il giorno di Pasqua, si era introdotto furtivamente in un ristorante del centro storico, impossessandosi di alcuni pacchetti di sigarette e dell’incasso del giorno precedente, ammontante a diverse centinaia di euro.

Sentito dagli operatori, il titolare ha raccontato che, dopo essersi accorto dell’ammanco, aveva visionato le registrazioni del sistema di videosorveglianza notando che, mentre era impegnato a ricevere i clienti del locale, un ragazzo con alcuni vestiti dai colori accesi e il cappuccio calato sulla testa, si era introdotto nella zona bar sottraendo dei pacchi di sigarette e del contante dalla cassa.

Durante i servizi di controllo del territorio,- continua la nota – grazie anche all’attento esame delle registrazioni del sistema di videosorveglianza e all’outfit dell’uomo, gli agenti delle volanti del Commissariato sono riusciti a individuare un uomo, sorpreso all’interno di un bar con gli stessi vestiti utilizzati per commettere il furto.

Dopo essere stato fermato e identificato dagli Agenti, l’uomo, con numerosi precedenti per furto aggravato, truffa e lesioni, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e per la notifica di un provvedimento emesso dal Tribunale Civile e Penale di Verona.

Si rappresenta che – conclude la nota- il soggetto è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.