Fuori ora. Nuovo bando di Servizio Civile Universale

Il Comune di Spoleto cerca 5 giovani volontari di servizio civile universale nelle aree dei servizi assistenziali, educativi e di orientamento, nell’area di protezione civile ed ambiente da impiegare in diverse sedi comunali, da quella della protezione civile in via dei Tessili, all’Ufficio Ambiente in piazza della Genga, nella sede di San Carlo e allo Sportello del Cittadino in via Busetti.
È possibile presentare domanda fino alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026.
Nello specifico i titoli dei progetti, sedi e n. volontari sono i seguenti:
“Accessibilità per tutti: SCU nei servizi assistenziali nei Comuni dell’Umbria”
– n. 1 volontario in via San Carlo (codice PTXSU0014225010360NMTX);
“SCU nei servizi educativi e di orientamento dei Comuni dell’Umbria 2026”
– n. 1 volontario allo Sportello del cittadino in via Aldo Busetti (codice PTXSU0014225010362NMTX);
“SCU per l’ambiente nei Comuni dell’Umbria”
– n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO (Difficoltà Economiche) Giovani con ISEE inferiore o pari a 15.000 euro, in piazza della Genga (codice PTXSU0014225010348NMTX);
“Sicurezza e prevenzione nei Comuni di Marche e Umbria”
– n. 1 volontario nella sede della Protezione Civile in via dei Tessili (codice PTXSU0014225010391NMTX).
I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato su cinque giorni a settimana.
Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 519,47, l’attestato di fine servizio, una certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità on line attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere al bando di Servizio Civile Universale (SCU) in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto/ e per scegliere e verificare i progetti a cui partecipare si può accedere alla sezione “cerca il progetto”.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) o tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), entrambi con credenziali di livello di sicurezza 2.
Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
Per richiedere supporto nella compilazione delle domande o per usufruire di una postazione informatica con connessione internet si può fissare un appuntamento con l’Ufficio Digipass (via Busetti, 28) inviando un messaggio whatsapp al numero 335.1000221 o scrivendo all’indirizzo digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it.
Per maggiori informazioni di carattere generale si può contattare la dott.ssa Chiara Valecchi (Dipartimento n. 5 per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona) al numero 0743.218736 o all’indirizzo chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it oppure scrivere ad Anci Lombardia all’indirizzo info@scanci.it.
