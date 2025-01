Aggressione fuori da un locale del centro, 14enne denunciato dai Carabinieri per lesioni personali

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando provinciale – hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Perugia un 14enne, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali a seguito della denuncia sporta da un 21enne, vittima di un’aggressione avvenuta la notte del 14 gennaio 2025.

L’incidente – prosegue il comunicato stampa dell’Arma – si è verificato all’uscita di un noto locale di intrattenimento nel centro di Spoleto, dove il giovane, intervenendo per difendere un amico infastidito da un gruppo di ragazzi per futili motivi, è stato colpito improvvisamente con numerosi pugni al volto da uno sconosciuto, successivamente identificato grazie alla testimonianza di chi era presente. Dopo il fatto, il giovane aggressore si è dato alla fuga insieme ai suoi amici.

Il giorno seguente la vittima si è recata al pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata una frattura delle ossa nasali e un trauma cranio-facciale, lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso per identificare eventuali ulteriori complici coinvolti nell’aggressione e per fare luce su tutti gli aspetti della vicenda.

Le persone – conclude la nota dei Carabinieri – sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.