Fuma hashish in macchina sulla Flaminia: multa e ritiro della patente per un 50enne

La Polizia di Stato di Spoleto, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e reprimere i reati predatori, i furti in abitazione e lo spaccio di stupefacenti, ha sanzionato un 50enne per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Mentre erano impegnati in un posto di controllo sulla S.S.3, gli agenti del Commissariato di P.S. di Spoleto hanno notato un’auto sospetta, decidendo di sottoporre il conducente ad una verifica più approfondita.

Dopo aver fermato l’autovettura, gli operatori hanno sentito provenire dall’interno del veicolo un forte odore di sostanza stupefacente; a quel punto, hanno chiesto spiegazioni al 50enne che, spontaneamente, ha consegnato loro un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente tipo hashish.

I poliziotti hanno poi provveduto ad un accurato controllo del veicolo, risultato negativo.

Per questo motivo, al termine delle attività di rito, il 50enne è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale con contestuale ritiro della Patente di Guida.

Comunicato stampa della Questura