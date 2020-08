Frontale sulla Flaminia tra Spoleto e Terni

É successo questa mattina alle 7.30

(DMN) Spoleto – un incidente stradale si é verificato questa mattina, 8 agosto, alle ore 7.30, lungo la Statale 3 Flaminia, tra Spoleto e Terni al km 117,500. Per cause al vaglio delle Forze dell’ordine, una Opel Corsa, ha impattato in maniera frontale con un autobus di linea.

Il conducente della vettura, coscente durante tutto il tempo dei soccorsi, é stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto ed é stato trasportato per gli accertamenti del caso al Santa Maria della Misericordia di Terni. Sul posto, hanno operato anche la Polizia Stradale ed una squadra di Anas.