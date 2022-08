“Frazioni in primo piano”

Il comunicato stampa del Partito Democratico

L’assessore Danilo Chiodetti, il capogruppo e il vicecapogruppo del Pd, Federico Cesaretti e Guerrino Lucentini si sono incontrati con l’assessore ai lavori pubblici Manuela Albertella per fare il punto sulle esigenze delle frazioni al fine di elaborare progetti tesi a creare le migliori condizioni per le comunità residenti.

In un clima di massima collaborazione durante l’incontro l’attenzione, in questa prima fase, è stata focalizzata sulle frazioni di Beroide, San Martino in Trignano, Baiano, San Giovanni di Baiano e in generale tutta l’Alta Marroggia.

I rappresentanti del Pd hanno evidenziato l’esigenza di mettere in campo progetti per valorizzare i borghi storici, provvedere alla manutenzione stradale e a rigenerare gli spazi verdi o le aree pubbliche attualmente non utilizzate. L’obiettivo condiviso è, sulla scorta dell’esperienza progettuale che sta interessando l’area Azzano-Eggi, di replicare su tutto il territorio tale impostazione. Il Partito Democratico intende proseguire nel monitoraggio di tutto il territorio comunale avanzando proposte che, non si limitino al complessivo miglioramento strutturale e infrastrutturale, ma creino le condizioni per incentivare l’aggregazione e la socialità, le attività ludico- ricreative e sportive. Gli eventi di “Accade d’estate a Spoleto”, diffusi nel territorio per valorizzarne l’enorme potenziale, a cura dell’assessorato alla cultura, sono un concreto esempio di come il Pd intende proseguire nel suo impegno.