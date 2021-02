Fratelli d’Italia: “Ingiustificato attacco ai medici consiglieri comunali”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Fratelli d’Italia Spoleto esprime il proprio sdegno nei confronti di chi, in questi giorni, si permette di attaccare in modo ingiustificato ed imbarazzante i medici del nostro gruppo e di altri partiti. Si lamentano inesistenti conflitti di interesse tra la carica di consigliere e la loro professione di medici.

Con le insensate illazioni che abbiamo letto viene messa in dubbio la condotta dei professionisti nella loro veste di consiglieri comunali.

Rispediamo al mittente le riprovevoli e vergognose accuse, convinti e consapevoli che tutti i medici presenti in consiglio comunale sia di FdI che di altri partiti siano prima di tutto professionisti, ineccepibili lavoratori che stanno vivendo momenti drammatici per il ruolo in prima linea rivestito, nonché politici coerenti e trasparenti.

È chiaro che le accuse mosse nascano da sentimenti negativi di chi non sa più dove e come aggrapparsi ad un ruolo che non gli appartiene più e che, pur di resistere, si prestano a bassezze tipiche delle campagne elettorali più squallide.

Ma ancor più indecente il fatto che, tali accuse, provengano da un soggetto che ha ricoperto molteplici ruoli istituzionali pur essendo egli stesso un dipendente della ASL umbria 2.

Ed allora questo conflitto esiste solo oggi o esisteva anche allora ????

Peraltro, se vi fosse realmente un conflitto di interessi dei medici consiglieri comunali, certamente non sarebbero stati eletti o meglio inseriti come candidati nella lista civica a sostegno del Magistrato De Augustinis.

Auspichiamo che tali scelleratezze possano finire quanto prima, trattandosi di attacchi personali inaccettabili, che nulla hanno a che fare con la politica, intesa nel senso letterale del termine.