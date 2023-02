Fratelli d’Italia Spoleto incontra il commissario straordinario per la ricostruzione Sen. Guido Castelli

Presenti anche i rappresentanti del centro destra in consiglio comunale Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani e Profili

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il coordinamento Fratelli d’Italia Spoleto insieme ai rappresentanti del centro destra in consiglio comunale Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani e Profili , il vicesindaco di Norcia Boccanera ed il presidente del GAL Bellini ha incontrato il commissario straordinario per la ricostruzione Sen. Guido Castelli accompagnato dal senatore Franco Zaffini.

Il commissario è stato sensibilizzato per trovare una soluzione alle problematiche del sismabonus a seguito del recente decreto ministeriale che blocca la cessione dei crediti.

È stata occasione per un confronto sui maggiori problemi che riguardano la ricostruzione e che sono di vitale importanza per la città di Spoleto, il suo comprensorio e la Valnerina.

Le tematiche trattate hanno riguardato in particolare i finanziamenti per gli edifici scolastici della città, la ex ferrovia Spoleto Norcia e la realizzazione della Strada Tre valli.

Da parte del commissario sono state date ampie rassicurazioni sul suo fattivo impegno affinché le istanze presentare trovino presto una soluzione.

Coordinamento Comunale FDI Spoleto