Fratelli d’Italia punta su Sergio Grifoni

Nella giornata di ieri abbiamo presentato il nostro candidato sindaco, Sergio Grifoni – sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Alleanza Civica, Obbiettivo Comune per Grifoni Sindaco- il quale ha illustrato i motivi della sua scelta e quella che sarà la linea amministrativa della coalizione, volta al rilancio di Spoleto e alla valorizzazione di tutte le sue potenzialità e del suo enorme patrimonio culturale.

Uno dei primi obiettivi sarà ritrovare quello di lavorare sul “metodo”: un dialogo proficuo e costruttivo che si dovrà ricercare in tutte le sedi per restituire alla nostra città centralità e credibilità. Riannodare i fili dei rapporti con le istituzioni regionale e all’interno con le parti sociali, i corpi intermedi, il volontariato è il primo è più urgente obiettivo, superando trasversalismi ed ambiguità sempre troppo tollerate, se non coltivate.

Sono stati inoltre toccati i punti salienti del programma che le forze della coalizione stanno elaborando. Inutile anticiparne i contenuti ma, sin da adesso possiamo dire che FDI Spoleto farà della valorizzazione del Patrimonio Culturale della nostra Città la sua principale proposta. Spoleto ha una enorme ricchezza rappresentata dai tre percorso di mobilità che mettono in collegamento la Città storica e le sue bellezze con un sistema di parcheggi ad oggi rimasto di fatto inutilizzato. Su questo è su tante altre idee ci confronteremo col candidato Sindaco e con gli alleati per consegnare agli spoletini un documento programmatico di visione possibile e non una lunga enumerazione di promesse inattuabili.

Coordinamento Comunale Fratelli d’Italia Spoleto