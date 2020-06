Fratelli d’Italia, Michele Leoni è il nuovo coordinatore comunale di Spoleto

Nuovi incarichi regionali e provinciali per Rosario Murro, Alessandro Cretoni e Pietro Bellini

Michele Leoni è il nuovo Coordinatore comunale di Spoleto di Fratelli d’Italia.

Lo comunicano in una nota i coordinatori regionali e provinciali di Fratelli d’Italia Sen. Franco Zaffini e l’On. Emanuele Prisco.

Leoni, stimato bancario spoletino, già attivo militante e responsabile per diversi anni del movimento giovanile della destra, sostituisce così Rosario Murro, a sua volta nominato Responsabile del Dipartimento Regionale di Fratelli d’Italia per le Crisi industriali.

Alessandro Cretoni, entra invece a far parte del Coordinamento Provinciale di Perugia FDI, mentre a Pietro Bellini viene affidato l’incarico di Responsabile regionale delle politiche della Montagna.

“Al Partito spoletino vanno le nostre congratulazioni per l’ottimo lavoro e ai nuovi delegati – commentano i vertici di FDI – va il nostro sincero augurio di onorare l’incarico affidato con passione ed impegno.”

Nella foto di copertina Michele Leoni, sotto Rosario Murro e Pietro Bellini