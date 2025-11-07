Fratelli d’italia: “Le Barbavariazioni dell’ultimo Consiglio Comunale, quando il bilancio diventa un gioco di prestigio”

  • Redazione
  • Novembre 7, 2025
  • Dalle sedi
  • Letto 111

    Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Sembravano semplici variazioni di bilancio, destinate a rinviare al prossimo triennio le spese per l’installazione dei nuovi parcometri con pagamento digitale tramite carte di debito. In realtà, queste variazioni hanno messo in luce una struttura contabile fragile e una preoccupante mancanza di liquidità nelle casse del Comune di Spoleto.

    Abbiamo detto no, perché queste variazioni si fondano su entrate incerte, come quelle derivanti dagli autovelox, che devono essere utilizzate con estrema prudenza e non come copertura strutturale di bilancio. Lo abbiamo denunciato più volte insieme ai colleghi di opposizione, sottolineando come tali risorse siano tutt’altro che garantite. È paradossale che, pur consapevole della loro inaffidabilità – e nonostante le osservazioni del Prefetto – l’Amministrazione continui a farvi affidamento.

    Abbiamo detto no, perché il Comune ha utilizzato ASE – il proprio braccio operativo – come tappabuchi per la crisi di liquidità, pagando i servizi resi con quasi un anno di ritardo e con fatture emesse dieci mesi dopo. Una gestione che, a nostro avviso, si configura come un debito fuori bilancio. Abbiamo ironicamente definito questa pratica un “Barbatrucco”, per sdrammatizzare una situazione tanto spiacevole quanto grave, che nasconde irregolarità e pratiche non conformi alle regole contabili degli enti locali.

    Abbiamo detto no, perché mentre venivano discusse queste variazioni, l’Amministrazione deliberava – senza preavviso e comunicandolo solo il giorno stesso del Consiglio – un prelievo dal fondo di riserva per finanziare interventi di manutenzione sugli immobili comunali. Un’ulteriore prova della mancanza di liquidità e della gestione emergenziale del bilancio.
    Abbiamo detto no, perché di fronte a tali evidenze la maggioranza ha scelto il silenzio. Un silenzio imbarazzante, che testimonia l’assenza di argomenti e di coerenza, e che contrasta con le norme del TUEL e con i principi basilari della buona amministrazione.

    Abbiamo detto no, infine, perché oggi il nostro Comune si trova con le casse vuote, e perché è ormai evidente quanto sia stata sbagliata la scelta politica di ripianare in un’unica soluzione il debito tecnico che l’amministrazione Benedetti aveva responsabilmente distribuito su trent’anni.

    Abbiamo lanciato un appello: è tempo che ciascuno si assuma la propria responsabilità verso la città e verso chi sarà chiamato ad amministrarla in futuro. Essere silenti significa essere complici di un sistema che non rispetta le regole degli enti locali.

    Abbiamo chiesto con forza che si ponga fine alle tensioni e ai personalismi che da tempo paralizzano la maggioranza, e che nell’ultimo Consiglio hanno visto illustri esponenti lanciare un chiaro messaggio al Sindaco: è giunto il momento di riconoscere il fallimento di questa esperienza amministrativa.

    Noi continueremo a fare la nostra parte, con serietà, trasparenza e rispetto per Spoleto.

     

     

    Coordinamento comunale FDI Spoleto

