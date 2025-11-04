Frantotipico 2025: un trionfo di sapori, tradizione e senso di comunità a Colle del Marchese

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e partecipazione l’edizione 2025 di Frantotipico, la celebrazione dedicata all’olio nuovo, alla tradizione olearia e alle eccellenze del territorio, che si è svolta l’1 e il 2 novembre nel pittoresco borgo di Colle del Marchese, nel Comune di Castel Ritaldi.

Il fine settimana ha regalato ai numerosi visitatori un’esperienza coinvolgente e sensoriale, culminata nel tradizionale e spettacolare filone di pane da record di ben 2 metri e 30 centimetri, simbolo di convivialità e genuinità. L’evento, inserito nel circuito Frantoi Aperti, si è distinto per la sua capacità di unire degustazioni, cultura, escursioni e musica, immersi nel cuore della campagna umbra.

L’evento si è aperto ufficialmente con l’accoglienza del Sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, e dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Pietro Manna, alla presenza della Vice Presidente del Consiglio della Regione Umbria Bianca Maria Tagliaferri.

Il programma, ricco e curato, ha saputo esaltare il forte legame con il paesaggio e le realtà produttive locali, proponendo un mix dal grande impatto di laboratori didattici, escursioni naturalistiche e visite guidate ai frantoi.

Elisa Sabbatini, Sindaco di Castel Ritaldi ha affermato: “Siamo davvero soddisfatti di questa edizione di Frantotipico, che ancora una volta si è rivelata un motore di promozione fondamentale per il nostro territorio. La grande affluenza e l’entusiasmo dei visitatori confermano che l’impegno costante nel valorizzare il nostro olio extravergine d’oliva e le nostre tradizioni è la strada giusta. Un ringraziamento speciale va ai nostri produttori e, soprattutto, alla straordinaria macchina organizzativa dell’Associazione Italian Accordion Culture e Ars Spoletium e al lavoro incessante del Circolo di Colle del Marchese, anima autentica di questo evento”.

La giornata di domenica, in particolare, ha offerto un’atmosfera unica, dove il sapore intenso dell’olio EVO appena franto si è mescolato ai colori autunnali e alle vibranti note della world music e del rock, con le performance live di artisti come Modern Music School, Francesco Gronchi e Steven Paris. Gli amanti della natura e della storia hanno potuto godere del “Trekking tra gli ulivi” e della “Passeggiata itinerante tra le mura del castello”, mentre le visite guidate gratuite ai Frantoi con navetta hanno permesso di assistere da vicino alla molitura. Spazio anche ai momenti didattici con lo showcooking “Quanto è buono il pane!” (Frantoio Eredi Celesti) e i laboratori su “Frutti e erbe del territorio” (Frantoio Settimi) e “L’arte del legno” (Frantoio Cooperativo).

A chiudere la manifestazione, in grande stile, è stata la suggestiva esibizione di danza, fuoco e luci della compagnia Sogni della Fenice, che ha incantato il pubblico in un finale magico e coinvolgente.

Pietro Manna, Assessore allo Sviluppo Economico ha concluso: “Frantotipico è l’esempio perfetto di come la tradizione possa incontrare l’innovazione e l’attrattività turistica. Il successo di questa edizione è la testimonianza della qualità delle nostre eccellenze agroalimentari e del grande potenziale del nostro borgo. Continueremo a investire in manifestazioni che non solo celebrano i nostri prodotti, ma che creano anche momenti di forte coesione comunitaria e un’esperienza indimenticabile per chi ci visita”.

Un contributo importante è arrivato anche dall’Associazione UNAC, che ha garantito la sicurezza, e dai frantoi locali, che hanno accolto i visitatori con grande disponibilità.

Con un programma variegato e coinvolgente, Frantotipico ha pienamente confermato il suo ruolo di evento cardine per la promozione turistica e per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, consolidando ancora una volta Castel Ritaldi come meta d’eccellenza del turismo enogastronomico.

L’evento, inserito nel circuito Frantoi Aperti, è organizzato da Ars Spoletium e l’Associazione Italian Accordion Culture con la collaborazione e il contributo del Comune di Castel Ritaldi e il contributo del GAL Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.