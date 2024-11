Frantotipico 2024: sapori autentici e attività esperienziali per adulti e bambini rinnovano il successo a Castel Ritaldi

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 di Frantotipico con il filone di pane da record di ben 2 metri e 07 centimetri. L’evento celebra il territorio, la tradizione olearia e la convivialità ed ha regalato un fine settimana ricco di attività esperienziali e momenti di aggregazione. La manifestazione, sempre più apprezzata e partecipata, ha visto un’ampia partecipazione di visitatori di tutte le età, attirando numerosi camperisti e appassionati di enogastronomia da tutta Italia.

La manifestazione si è aperta con l’accoglienza ufficiale del Sindaco di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini e dell’Assessore allo Sviluppo Economico Pietro Manna, affiancati dai ragazzi del Circolo di Colle del Marchese, che da oltre vent’anni collaborano attivamente all’organizzazione dell’evento. A rendere speciale questa edizione è stato il forte legame con il territorio e l’impegno costante degli organizzatori, che hanno proposto un ricco programma di laboratori, escursioni e visite ai frantoi, permettendo ai partecipanti di immergersi nella tradizione olearia e di conoscere da vicino le realtà produttive locali.

Tra le novità dell’anno, il Percorso Canicross a cura della Mud & Glory Academy ha attirato numerosi partecipanti, dando loro l’opportunità di sperimentare questo sport in cui uomo e cane corrono insieme, rafforzando il legame e condividendo l’amore per la natura.

La giornata di domenica ha regalato ai presenti un’atmosfera unica, in cui si sono mescolati i sapori dell’olio nuovo, i colori dell’autunno e le note del jazz e dello swing della Terni Jazz Orchestra, che ha animato le vie del borgo con brani di grandi artisti e composizioni originali. A chiudere l’evento in grande stile è stata la spettacolare esibizione della compagnia Sogni della Fenice, che ha incantato il pubblico con una performance di danza, luci e visual led, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

“Siamo davvero soddisfatti di questa edizione di Frantotipico” ha dichiarato il Sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini. “È stato meraviglioso vedere adulti e bambini partecipare alle tante attività proposte e riscoprire la bellezza dei nostri frantoi e borghi. Ogni anno, promuovere il nostro territorio, le tradizioni e i prodotti enogastronomici diventa sempre più importante per il futuro e la crescita di Castel Ritaldi. Questa manifestazione è stata resa possibile anche grazie ai fondi della Regione Umbria, ottenuti tramite bandi specifici per il turismo e la promozione del territorio. Frantotipico è l’esempio di quanto il nostro territorio possa offrire e di quanto sia importante continuare a sostenerlo e valorizzarlo”.

L’Assessore Pietro Manna ha aggiunto: “Anche quest’anno siamo riusciti a valorizzare le risorse del nostro territorio e a dare visibilità alle realtà produttive che ne fanno parte. La crescita economica del nostro territorio parte proprio dalla sua promozione, che favorisce il turismo e stimola l’economia.”

Un sentito ringraziamento è stato espresso anche nei confronti dell’Associazione Italian Accordion Culture e Ars Spoletium, che hanno organizzato la manifestazione con cura e professionalità e a tutte le persone del Circolo di Colle del Marchese, per l’impegno profuso come ogni anno nella realizzazione dell’evento. Un contributo fondamentale è stato fornito anche dall’Associazione UNAC, che ha garantito la sicurezza e dai frantoi locali, che hanno accolto i visitatori con grande disponibilità.

Con un programma variegato e coinvolgente, Frantotipico ha confermato il suo ruolo di evento cardine per la promozione del territorio e per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, in un’atmosfera di festa che ha unito famiglie, adulti e bambini, consolidando ancora una volta Castel Ritaldi come meta d’eccellenza del turismo enogastronomico.

Frantotipico 2024, inserito nel circuito Frantoi Aperti, è stato organizzato da Ars Spoletium e dall’Associazione Italian Accordion Culture, con il supporto del Comune di Castel Ritaldi, GAL Valle Umbra e Sibillini, inserito nel cartellone di wellness & Green Gold Festival 2024, progetto promosso dall’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino, finanziato Funt 2024 parte corrente Ministero del Turismo, Festival del SOL 2024, progetto promosso dall’Unione dei Comuni Terre Olio e Sagrantino, finanziato anche con i contributi di Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto e Fondazione Perugia.