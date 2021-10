Frantoi del Menotre, le buone tradizioni in Piazza il 6 e 7 novembre

di Mariolina Altamura Savino

C’era una volta….

Una drupa che casco’ nella terra e divenne un olivo dalle foglie d’argento mosse dal vento, sui dolci declivi del Menotre….

Una terra posta sulla zona di confine che incorpora l’animo pianeggiante folignate con l’impetuoso temperamento della montagna.

In questo territorio variegato ricco di acque, cascate, frutti e olio, il 6 e il 7 novembre si innesta la festa dei Frantoi, tradizionale ricorrenza che vede protagonista l’oro verde umbro

che sarà valorizzato dall’intervento in loco della stimatissima Angela Canale panelista Dop sotto l’egida di Assoprol.

La due giorni patrocinata dal Comune di Foligno, organizzata dalla Proloco Vescia Scanzano e dalla Associazione Valle del Menotre Sviluppo e Promozione, vedrà protagonisti “Assoprol” per l’attività di conoscenza del mondo dell’olio e “Carapace Mac Art'” per la creatività dei pittori che sanno tradurre tradizioni e territori in immagini stupende che finiscono per campeggiare nei nostri salotti. L’estemporanea inizierà domenica 7 novembre alle 10,00 fino all 17.00 ora in cui è prevista la premiazione.

Gli artisti saranno anche protagonisti nella Mostra che adornerà Via dei Frantoi.

Per i bimbi saranno due giorni di allegria in sicurezza, così come per gli appassionati di Bonsai, che potranno scoprire tutti i segreti per una passione orientale antica.

Tutte le attività del luogo, mostreranno sui banchetti-fiera le proprie merci, i propri mestieri, dai dolci all’olio extravergine per un tripudio di colori, profumi, sapori.

La via Dei Frantoi a Vescia vi aspetta con il profumo dell’olio appena franto.