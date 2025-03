Si è svolto domenica 9 marzo sotto la presidenza di Andrea Romizi, Consigliere regionale e Segretario regionale del partito, il Congresso comunale di Forza Italia.

Il Congresso è stato svolto alla presenza dell’on. Giorgio Mulè (vice-Presidente della Camera dei Deputati), dell’on. Raffaele Nevi (portavoce nazionale), della sen. Fiammetta Modena (Segretario provinciale) e della Consigliera regionale Laura Pernazza (capogruppo). Tutti, nonostante i numerosi impegni, hanno ritenuto importante essere presenti poiché, come dagli stessi dichiarato nei propri interventi, a Spoleto si dovrà ricostituire l’unione del centro-destra per cominciare un percorso virtuoso che porterà a riconquistare il Governo delle città non più amministrate.

Il Congresso ha eletto come segretario Francesco Flavoni che, dopo aver rivendicato il lavoro fatto e i molteplici risultati ottenuti in passato e di cui Spoleto e l’attuale Amministrazione stanno raccogliendo i frutti, nel suo intervento ha evidenziato il ruolo centrale di Forza Italia nella coalizione di centro-destra quale garanzia per i cittadini di competenza, coerenza e territorialità; ingranaggio imprescindibile per far funzionare la macchina della coalizione.

Oltre a Francesco Flavoni faranno parte delle Segreteria comunale Carlo Ugolini (vice-segretario), Giampaolo Fagotto Fiorentini, Beatrice Montioni, Rosario Murro, Filippo Ugolini, Claudio Mattioli, Stefano del Gallo, Ginevra Mattioli, Emmanuele Loretoni, Cristina Vitali, Daniela Albanucci, Lucrezia Mattioli, Massimo Mascelloni e Valentina Capicotto.

Al Congresso hanno portato il proprio saluto gli esponenti locali del centro destra spoletino: il coordinatore di Fratelli d’Italia Michele Leoni, il Commissario della Lega Stefano Proietti, l’ex candidato Sindaco della lista civica Obiettivo Comune Sergio Grifoni e il rappresentante di Alleanza Civica Alessandra Dottarelli. Tutti hanno sottolineato l’importanza di superare le divisioni del passato per ricostruire un centro destra unito per ritornare a governare Spoleto.