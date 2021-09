Franceschini, Tesei e Tombesi omaggiano il Teatro Lirico Sperimentale

Questa sera il concerto celebrativo per i 75 anni di attività

Giornata di festeggiamenti per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, in occasione dei 75 anni di attività dell’Istituzione. In programma oggi presso il Foyer del Teatro Nuovo di Spoleto l’ANNULLO POSTALE – l’emissione di un annullo postale con cartolina celebrativa attraverso Poste Italiane a cura del Circolo Filatelico e Numismatico “Gabriele Romoli” di Spoleto – ad ingresso libero dalle ore 15.15 alle ore 20.45. Alle ore 20.30, sempre al Teatro Nuovo di Spoleto, seguirà il CONCERTO CELEBRATIVO, diretto dal Maestro Carlo Palleschi. In scena in qualità di solisti i cantanti ex vincitori del Concorso di Canto di Spoleto. Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”.

Per l’occasione le principali autorità coinvolte hanno inviato i loro saluti:

Messaggio del Ministro della Cultura On. Dario Franceschini «le celebrazioni per la settantacinquesima edizione della Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria, apertesi con il conferimento della Targa del Presidente della Repubblica, culminano questa sera con il concerto dell’orchestra del Teatro “Adriano Belli”, diretta dal Maestro Carlo Palleschi. Una ricca e importante tradizione musicale, attiva sul territorio da tre quarti di secolo, trova così il giusto riconoscimento per l’opera svolta nel corso dei decenni. Un lavoro costante di ricerca e formazione dei giovani talenti della lirica, reso possibile dalla passione di artisti, interpreti e musicisti e dal suo entusiasmo, che rende onore a quello del fondatore. Nell’augurare ogni successo a questa importante serata di musica, La prego di rivolgere a tutti i presenti i miei più calorosi saluti».

Messaggio della Presidente della Regione Umbria Dott.ssa Donatella Tesei «Per il 75esimo anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si svolge la Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria. L’opera svolta costantemente dal Teatro Belli durante questo lungo arco di tempo, che rappresenta una straordinaria tappa del suo percorso, ha sempre permesso di proporre un programma che fosse di alta qualità e attrattivo sia per amatori che neofiti, richiamando un pubblico anche di fuori regione, esempio concreto di come gli eventi possano e debbano essere volano per la promozione, oltre che culturale, dell’intero territorio umbro. La nostra regione, così ricca di storia e di bellezze naturalistiche e architettoniche, è habitat perfetto per offrire appuntamenti di grande spessore culturale. Ed è questa la strada che sta perseguendo il Teatro Lirico Sperimentale fondato da Adriano Belli anche con la sua opera di formazione degli artisti, di creazione, tutela e diffusione del patrimonio musicale, nonché di promozione del territorio anche fuori i confini regionali grazie alle numerose tournée internazionali».

Messaggio del Commissario Straordinario del Comune di Spoleto Dott.ssa Tiziana Tombesi «Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, una delle istituzioni culturali più prestigiose della città, festeggia i suoi 75 anni. Ritengo un grande onore poter portare il mio saluto in occasione di un anniversario così importante e sono orgogliosa di poter condividere con voi le celebrazioni di una storica, pregevolissima attività che è stata innovativa e influente sia in campo artistico sia in quello formativo. Un vero e proprio paradigma quello del TLS che ha segnato nel profondo il panorama musicale italiano e internazionale dal dopoguerra ad oggi.

Non solo il Teatro Lirico ha contribuito enormemente a forgiare l’identità recente di Spoleto come capitale della cultura, ma si è imposto come modello culturale e organizzativo cui guardare con assoluto rispetto e ammirazione.

Ad una produzione creativa e artistica segnata da risultati geniali e di grande impatto e valore, si è affiancato negli anni l’innegabile contributo e il ruolo di primissimo piano che lo Sperimentale ha giocato nella formazione all’arte lirica di giovani cantanti e artisti.

Auguro a tutti di trascorrere esaltanti momenti grazie ad un programma denso, ricco e di grande interesse e rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti alla Presidente Battistina Vargiu, al Direttore artistico Claudio Lepore, nonché al Consiglio direttivo e a tutta l’organizzazione per la qualità delle opere inserite nel cartellone e l’alto livello assicurato anche in questo periodo così difficile come quello che stiamo attraversando.