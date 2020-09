Francesca Cetorelli finalista al concorso Miss Reginetta d’Italia

La diciottenne di Sellano tra le outsiders

di Renzo Berti

Ci sono ragazze che paragoneresti a Wonder Woman. E tra queste c’è Francesca Cetorelli, la diciottenne di Sellano che il prossimo anno dovrà sostenere l’esame di maturità. Ma, intanto, da domani sera è attesa da un’altra commissione: quella che dovrà giudicarla insieme alle altre 63 finaliste del concorso nazionale Miss Reginetta d’Italia che si svolgerà al Parco Acquasanta di Chianciano Terme. A far parte della giuria, le due “divine” del passato e presente, Sandra Milo e Valeria Marini, il giornalista e conduttore Tiberio Timperi, l’attore Moreno Merlo,la ballerina di Mediaset, Veronica Lepri,ed i comici Bicio e Claudio Lauretta. Insomma, per Francesca un altro esame decisamente tosto, anche se la ragazza dal sorriso che ammalia e che ti conquista per la sua semplicità, terza di quattro figlie di una stimatissima coppia di commercianti (mamma Marina e papà Sergio), ha alle spalle una significativa esperienza in una scuola di recitazione romana, dove tra l’altro ha potuto girare una docu-fiction. Insomma, ci sono ragazze che per un concorso di bellezza non solo si sfidano tra di loro ma dimostrano un coraggio e, perché no, un pizzico di incoscienza. Perchè quel “mostro” invisibile chiamato Covid-19 fa paura, ma ti aiuta ad avere il coraggio e la determinazione di affrontarlo. Senza paura. E mentre Francesca Mirigliani, patron di Miss Italia, rinvia la finale della manifestazione assicurando comunque che entro dicembre l’Italia avrà la sua icone, c’è un organizzatore di concorsi che ha deciso di andare avanti lo stesso. E’Paolo Pacielli, “deus ex machina” della manifestazione, che ha saputo coniugare alla perfezione la formula digitale alle sfilate in presenza. E Francesca ha superato senza rivali entrambe le due prove, visto che nel primo contest su Facebook ha totalizzato oltre 2500 preferenze risultando la più votata e nella finale Umbria-Toscana dello scorso agosto ha sbaragliato la concorrenza delle rivali. Il programma è davvero intenso: domani sera la prefinale, venerdì la sfilata di moda e sabato la finalissima. Francesca ha già mobilitato i suo tantissimi fans. Ma per accompagnarla sino alla finale ha bisogno di tantissimi voti. In che modo? Cliccando sulla pagina Facebook “Miss Reginetta d’Italia” e mettendo un like sulla foto numero 5 cui è abbinata. E chissà che la cabala non porti bene. Visto che il 5 è il numero di maglia di un immenso fuoriclasse come l’ex romanista Paulo Roberto Falcao, di cui mamma Marina è stata una sfegatata tifosa. Per ora Francesca vive un sogno ad occhi aperti. “E’ solo un divertimento”, continua a ripetere Francesca mentre per rilassarsi ascolta le canzoni di Ultimo. Da domenica, chissà se la “principessa” non si risvegli con la corona da regina?