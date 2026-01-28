Frana sulla Flaminia tra Spoleto e Terni, strada temporaneamente chiusa

Disagi alla viabilità lungo la strada statale 3 “Flaminia”, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità della frazione di Strettura, al km 112, nel comune di Spoleto, a causa di una frana. La chiusura si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Secondo quanto comunicato da ANAS, il traffico è deviato con indicazioni sul posto tra lo svincolo di Pompagnano e l’innesto sulla SS675 “Umbro Laziale” in direzione Terni. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i tecnici e il personale Anas per eseguire gli interventi necessari al ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni meteo.

Immagine di archivio