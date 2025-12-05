Fotovoltaico in piazza Anzano Natali: parte il progetto da oltre 600mila euro per la mobilità alternativa

  • Redazione
  • Dicembre 5, 2025
  • Attualità
  • Letto 95

    • Avviata la procedura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in piazza Anzano Natali per il sistema di mobilità alternativa della Posterna. Il Comune di Spoleto ha ottenuto i finanziamenti nell’ambito del Bando PR Umbria FESR 2021–2027 (Priorità 2 “Una regione più sostenibile: lotta ai cambiamenti climatici, transizione verso un’economia a zero emissioni e circolare”) Azione 2.2.2 “Sostegno pubblico alle energie rinnovabili”.

    L’intervento, del valore complessivo di 649.187,29 euro, con un cofinanziamento dell’Ente del 18% (€ 116.853,71), prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico di 171,80 kW e di un sistema di accumulo energetico da 102,4 kWh, con l’obiettivo di incrementare l’autosufficienza energetica del complesso, ridurre in modo significativo i consumi e le emissioni e abbattere i costi vivi per la gestione elettrica del fabbricato.

    L’importo complessivo dei lavori, che prevedono anche la realizzazione di un sistema di accumulo e adeguamento strutturale delle pensiline in acciaio esistenti, è di € 455.006,46 comprensivo di € 34.110,78 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

    Gli interventi dovranno terminare entro 9 mesi dal certificato di inizio lavori, previsto per l’inizio del mese di febbraio 2026.

     


    “L’intervento rientra nel percorso di transizione energetica avviato dal Comune – ha dichiarato l’assessore Agnese Protasi – per rendere più sostenibili e autosufficienti le infrastrutture pubbliche e accompagnare la città verso una gestione più responsabile delle risorse. Con l’avvio della procedura entriamo nella fase operativa di un progetto strategico per la città. Questo intervento non è solo un investimento ambientale, ma anche economico e sociale, perché contribuisce a rendere più moderna ed efficiente la nostra mobilità alternativa”.

    Share

    Articolo precedente

    Un Natale di generosità: straordinaria partecipazione alla Giornata del Dono

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....