Fotovoltaico in piazza Anzano Natali: parte il progetto da oltre 600mila euro per la mobilità alternativa

Avviata la procedura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in piazza Anzano Natali per il sistema di mobilità alternativa della Posterna. Il Comune di Spoleto ha ottenuto i finanziamenti nell’ambito del Bando PR Umbria FESR 2021–2027 (Priorità 2 “Una regione più sostenibile: lotta ai cambiamenti climatici, transizione verso un’economia a zero emissioni e circolare”) – Azione 2.2.2 “Sostegno pubblico alle energie rinnovabili”.

L’intervento, del valore complessivo di 649.187,29 euro, con un cofinanziamento dell’Ente del 18% (€ 116.853,71), prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico di 171,80 kW e di un sistema di accumulo energetico da 102,4 kWh, con l’obiettivo di incrementare l’autosufficienza energetica del complesso, ridurre in modo significativo i consumi e le emissioni e abbattere i costi vivi per la gestione elettrica del fabbricato.

L’importo complessivo dei lavori, che prevedono anche la realizzazione di un sistema di accumulo e adeguamento strutturale delle pensiline in acciaio esistenti, è di € 455.006,46 comprensivo di € 34.110,78 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Gli interventi dovranno terminare entro 9 mesi dal certificato di inizio lavori, previsto per l’inizio del mese di febbraio 2026.



“L’intervento rientra nel percorso di transizione energetica avviato dal Comune – ha dichiarato l’assessore Agnese Protasi – per rendere più sostenibili e autosufficienti le infrastrutture pubbliche e accompagnare la città verso una gestione più responsabile delle risorse. Con l’avvio della procedura entriamo nella fase operativa di un progetto strategico per la città. Questo intervento non è solo un investimento ambientale, ma anche economico e sociale, perché contribuisce a rendere più moderna ed efficiente la nostra mobilità alternativa”.