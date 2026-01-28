Forza un posto di controllo, 25enne albanese arrestato dai Carabinieri. In macchina rinvenute cocaina e hashish

A Foligno (PG), i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origine albanese e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’arresto è avvenuto nel corso di servizio di controllo del territorio da parte del personale dell’Aliquota Radiomobile che ha intimato l’alt ad un veicolo per procedere al controllo ma il conducente, non ottemperando, si è dato alla fuga a velocità sostenuta.

Gli operanti si sono immediatamente messi all’inseguimento del veicolo e, durante la fuga, l’uomo ha lanciato fuori dal finestrino 3 dosi di cocaina nel tentativo di disfarsene, ma ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare sul margine destro della carreggiata, venendo prontamente bloccato dai due Carabinieri.

Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’uomo 1 g di hashish e la somma di 1.000 euro in contanti, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività illecita.

È stata recuperata anche la sostanza stupefacente lanciata poco prima fuori dal veicolo, risultata pesare 8 g. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il 25enne, in forza di tali rilevanti elementi indiziari a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto, trattenuto presso le camere di sicurezza presenti presso il Comando Compagnia Carabinieri di Foligno.

Il Giudice del Tribunale di Spoleto (PG), nel corso del conseguente giudizio direttissimo, ha convalidato l’arresto dell’uomo e, a seguito di patteggiamento, ha applicato nei suoi confronti la pena detentiva di 1 anno di reclusione.

La persona sottoposta ad indagini si presume innocente.

Comunicato stampa del Comando Provinciale Carabinieri