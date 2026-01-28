Forza un posto di controllo, 25enne albanese arrestato dai Carabinieri. In macchina rinvenute cocaina e hashish

  • Redazione
  • Gennaio 28, 2026
  • Foligno
  • Letto 22

    • A Foligno (PG), i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origine albanese e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

    L’arresto è avvenuto nel corso di servizio di controllo del territorio da parte del personale dell’Aliquota Radiomobile che ha intimato l’alt ad un veicolo per procedere al controllo ma il conducente, non ottemperando, si è dato alla fuga a velocità sostenuta.

    Gli operanti si sono immediatamente messi all’inseguimento del veicolo e, durante la fuga, l’uomo ha lanciato fuori dal finestrino 3 dosi di cocaina nel tentativo di disfarsene, ma ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare sul margine destro della carreggiata, venendo prontamente bloccato dai due Carabinieri.

    Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’uomo 1 g di hashish e la somma di 1.000 euro in contanti, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività illecita.

    È stata recuperata anche la sostanza stupefacente lanciata poco prima fuori dal veicolo, risultata pesare 8 g. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

    Il 25enne, in forza di tali rilevanti elementi indiziari a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto, trattenuto presso le camere di sicurezza presenti presso il Comando Compagnia Carabinieri di Foligno.

    Il Giudice del Tribunale di Spoleto (PG), nel corso del conseguente giudizio direttissimo, ha convalidato l’arresto dell’uomo e, a seguito di patteggiamento, ha applicato nei suoi confronti la pena detentiva di 1 anno di reclusione.

     

    La persona sottoposta ad indagini si presume innocente.

    Comunicato stampa del Comando Provinciale Carabinieri 

    Share

    Articolo precedente

    Lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”: i biglietti vincenti

    Articolo successivo

    Polizia di Stato: sei nuovi Agenti assegnati ai Commissariati di P.S. di Città di Castello e Foligno

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla