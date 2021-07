Forza Italia svela il nuovo coordinamento comunale di Spoleto

Tra i presenti anche il Sottosegretario alla difesa On. Giorgio Mulè ed i vertici regionali del partito

lunedì 12 luglio pv alle ore 11,30 presso la sala al piano terra del Chiostro di San Nicolò (via Gregorio Elladio, 10- Spoleto) si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo coordinamento comunale di Forza Italia Spoleto. All’incontro saranno presenti il Sottosegretario alla difesa On. Giorgio Mulè, il Coordinatore Regionale Forza Italia Umbria Andrea Romizi, il Sen. Fiammetta Modena, l’On. Raffaele Nevi, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il Coordinatore provinciale Laura Buco, oltre a Filippo Ugolini, ex capogruppo in Consiglio Comunale e Paolo Scarabottini, Coordinatore comunale di Spoleto.