Forza Italia Spoleto si schiera  al fianco dei cittadini di Strettura: “Basta disagi e pericoli causati dai lavori sulla SS3 Flaminia”

Forza Italia Spoleto esprime la propria piena solidarietà e vicinanza agli abitanti della frazione di Strettura, che da troppo tempo sono costretti a convivere con gravi disagi a causa dei lavori interminabili lungo la SS3 Flaminia.

Quella che doveva essere un’opera temporanea di manutenzione si è trasformata in un calvario quotidiano per i residenti, costretti a sopportare un forte incremento del traffico veicolare – anche pesante – che si riversa lungo le strade interne della frazione, mettendo in serio pericolo la sicurezza di pedoni, famiglie e bambini, oltre a danneggiare la qualità della vita e l’ambiente.

Ci chiediamo come sia possibile che l’Amministrazione comunale di Spoleto, guidata dal Sindaco Andrea Sisti, non abbia ancora fornito una risposta concreta e tempestiva ai tanti cittadini esasperati. È compito della politica – e soprattutto di chi governa – ascoltare i territori, tutelare i più fragili e intervenire quando situazioni come questa minano la vivibilità e la sicurezza.

Forza Italia Spoleto chiede con forza al Sindaco Sisti e alla Giunta comunale di chiarire quali misure intendano adottare per rispondere al grido di allarme lanciato dai cittadini di Strettura. È necessario sollecitare ANAS e gli enti competenti affinché i lavori sulla Flaminia vengano completati nei tempi più rapidi possibili, e nel frattempo trovare soluzioni urgenti per mitigare il traffico e garantire la sicurezza lungo le strade della frazione.

Non si può più perdere tempo. Le proteste dei cittadini non possono cadere nel vuoto. Serve una risposta concreta, oggi, non domani.

Forza Italia Spoleto