Forza Italia: “Spoleto non merita quanto irresponsabilmente è stato procurato”

La nota del coordinamento regionale del partito

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Prendiamo atto delle dimissioni annunciate in Consiglio Comunale dal Sindaco Umberto De Augustinis, al quale va la nostra vicinanza e stima. Prendiamo anche atto della mozione di sfiducia che ha sancito il triste epilogo dell’esperienza amministrativa di Governo della città di Spoleto, sulla quale il nostro movimento è stato contrario fin da subito.

Come Forza Italia abbiamo invece sempre garantito il nostro supporto politico amministrativo, attraverso l’operato dell’Assessore Elisabetta Mazzoli e del Capogruppo in consiglio comunale Filippo Ugolini, ai quali vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al di là dei molti problemi che una amministrazione possa incontrare nel corso di una legislatura, Forza Italia rivendica il merito di aver continuato, fino all’ultimo, a suggerire di affrontare le situazioni con spirito costruttivo e nell’interesse della città e degli spoletini, senza rinnegare le scelte fatte solo tre anni fa.

Forza Italia come sempre lavorerà in maniera costruttiva ad ulteriori percorsi praticabili per tornare presto al Governo della Città, che non merita quanto irresponsabilmente è stato procurato, specie in un momento di emergenza sanitaria mondiale che avrà ripercussioni anche per il prosieguo, e che, inevitabilmente, porterà ad operare scelte importanti per i cittadini e per le attività economiche di Spoleto.

Un ringraziamento va anche al Coordinatore comunale di Spoleto, Paolo Scarabottini per l’impegno che sta assicurando sin dalla sua nomina. In ultimo, chiariamo che il consigliere Marina Morelli ha sempre agito in forma autonoma, e per questo, vista la sua partecipazione alla firma della mozione e la sua conseguente votazione, non rappresenta più una esponente di Forza Italia Spoleto.

Forza Italia Umbria