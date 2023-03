Forza Italia Spoleto in lutto per la prematura scomparsa di Laura Buco

Il messaggio di cordoglio di Filippo Ugolini

La prematura scomparsa di Laura Buco, mi lascia sgomento e con un forte sentimento di tristezza.

In questi anni di militanza politica hai dato molto alla comunità di Forza Italia in Umbria, essendo per noi un assoluto punto di riferimento.

Il tuo credo per i valori di Forza Italia è sempre stato accompagnato da un’inarrestabile passione e determinazione. Rimarrà indelebile, in me e in chi ha avuto la fortuna di incontrarti, la tua solarità e generosità.

In questo difficile momento, mi unisco al dolore della famiglia con un forte ed affettuoso abbraccio.



Il Vicepresidente Consiglio Nazionale Forza Italia Giovani

Filippo Ugolini