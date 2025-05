Forza Italia Spoleto: “Il Luna Park di nuovo senza sede, il Sindaco Sisti si assuma le proprie responsabilità e offra soluzioni vere”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

A Spoleto anche una tradizione come il Luna Park, che da decenni accompagna l’estate cittadina, si ritrova oggi ostaggio dell’ennesima dimostrazione di incapacità amministrativa. A poche settimane dall’arrivo delle attrazioni, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Sisti non ha ancora indicato una sede definitiva per lo svolgimento dell’attività, lasciando gli operatori nell’incertezza più totale.

Il punto è chiaro: l’area storicamente destinata alla Protezione Civile e agli spettacoli viaggianti è oggi occupata dai container provvisori della scuola media Dante Alighieri. Un’esigenza scolastica comprensibile, certo, ma che richiedeva una programmazione chiara e tempestiva per evitare che un’attività importante per l’indotto locale e attesa da famiglie e giovani venisse lasciata senza spazi.

La soluzione temporanea individuata nel 2024 – l’area privata a Eggi su cui sarebbe dovuto sorgere un centro commerciale – si è rivelata indisponibile: oggi quello spazio sembrerebbe preso in affitto dalla SNAM, e l’Amministrazione, invece di individuare un’alternativa concreta, ha avuto il coraggio di proporre agli operatori di affittarne un’altra, sempre privata, a proprie spese. Una scelta economicamente folle, che implicherebbe adeguamenti strutturali costosi e irragionevoli per una presenza di poche settimane.

E che dire dei prati di Piazza D’Armi? Spazio idoneo, tecnicamente conforme e – sembrerebbe – con il parere favorevole della Polizia Municipale. Ma il Sindaco dice “no”, senza motivazioni convincenti, chiudendo la porta all’unica opzione concreta e a costo zero per l’Amministrazione.

A tutto ciò si aggiunge una profonda contraddizione: ci si lamenta del fatto che i giovani lascino Spoleto per divertirsi altrove, ma poi non si fa nulla per sostenere concretamente le attività che, come il Luna Park, offrirebbero occasioni di svago e socialità proprio per le nuove generazioni. Le parole non bastano: servono scelte politiche coerenti e azioni concrete.

Tutto questo dimostra una verità ormai sotto gli occhi di tutti: a Spoleto manca una visione, manca una direzione. L’improvvisazione regna sovrana, e a farne le spese sono i cittadini, gli operatori economici e la vitalità stessa della nostra città.

La gestione di una città non può essere affidata al caso, né lasciata all’ultimo minuto. Il Luna Park non è solo divertimento: è lavoro, è tradizione, è parte del tessuto sociale di Spoleto. E oggi, ancora una volta, paga il prezzo dell’immobilismo e dell’inefficienza di chi governa.

È tempo che il Sindaco Sisti si assuma le proprie responsabilità e offra soluzioni vere, non scaricando sui privati ciò che compete all’Amministrazione pubblica. Spoleto merita di più. Spoleto merita serietà.

Forza Italia Spoleto