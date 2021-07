Forza Italia Spoleto: ecco Cretoni, Flavoni e Montioni

Presentato il nuovo coordinamento comunale, nella squadra guidata da Paolo Scarabottini spiccano i tre ex amministratori

(DMN) Spoleto – c’era molta curiosità in città per conoscere il nuovo coordinamento comunale di Forza Italia Spoleto. Il partito azzurro, ha svelato, questa mattina, al Chiostro di San Nicolò, parte dei nomi che comporranno la squadra del partito nell’immediato futuro a partire, ovviamente, dalle prossime elezioni amministrative.

Hanno preso parte all’incontro di presentazione I vertici regionali del partito di Silvio Berlusconi: il Sottosegretario alla difesa e spoletino d’adozione, On. Giorgio Mulè, il Coordinatore Regionale e sindaco di Perugia, Andrea Romizi, la coordinatrice provinciale di Perugia, Laura Buco, la Senatrice Fiammetta Modena, l’Onorevole Raffaele Nevi e i sindaci azzurri Enrico Valentini (Gualdo Cattaneo) e Nicola Alemanno (Norcia).

A guidare il coordinamento comunale sarà Paolo Scarabottini coadiuvato dall’avvocato Paola Aglini e dall’ex capogruppo in Consiglio Comunale Filippo Ugolini.

Sono stati ufficializzati tre ingressi eccellenti: Sandro Cretoni, ex presidente del Consiglio Comunale, l’Avv. Beatrice Montioni, ex vice sindaco e l’Ing. Francesco Flavoni ex assessore.