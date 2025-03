Forza Italia: “Lo dicevamo, nel 2021, che Sisti non avrebbe potuto fare gli interessi di Spoleto, semplicemente perché non la vive”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Dopo aver seguito il consiglio comunale di ieri, nel corso del quale prima la consigliera Loretoni ha chiesto ufficialmente di passare dal gruppo di maggioranza Civici X a quello di opposizione a supporto del candidato sindaco Cintioli e poi i partiti di governo si sono mostrati spaccati sul voto non riuscendo a raggiungere una maggioranza, Forza Italia Spoleto non può che prendere atto di quanto sia in bilico l’equilibrio di questa Amministrazione comunale.

La consigliera, eletta nella lista a supporto del sindaco Sisti ha certamente le sue buone ragioni per aver chiesto ed ottenuto il passaggio all’opposizione. Forse sono le stesse di molti cittadini che non si sentono rappresentati da un Sindaco mai benvoluto che ha dimostrato di non conoscere la città ed i suoi abitanti, di non essere interessato ad ascoltare le loro richieste, nonostante questa sinistra si riempia la bocca di parole come “condivisione” e “accoglienza”, di essere più partecipe alle campagne elettorali fuori città che alle sedute di consiglio comunale.

Lo dicevamo, nel 2021, che Sisti non avrebbe potuto fare gli interessi di Spoleto, semplicemente perché non la vive. Oggi, i fatti e le tante voci di dissenso, che si alzano anche e soprattutto da chi scelse di sostenerlo e votarlo, confermano le nostre affermazioni e chiedono, a gran voce, un cambiamento radicale, che riparta da Spoleto e da chi la conosce e la vive ogni giorno.