Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, trenta anni a fianco della città e del territorio

Tre eventi per celebrare il trentennale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto vuole ricordare i trent’anni dalla sua costituzione con tre importanti eventi: un concerto, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, con la pianista spoletina Laura Magnani, che si terrà al Teatro Caio Melisso il 18 dicembre p.v. alle ore 17,00, una mostra di dipinti del pittore Georg Heine presso la Manna d’Oro (la mostra sarà aperta al pubblico dal 18 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023) ed un gesto di solidarietà e di attenzione ai più svantaggiati.

Sono state circa 4.000 le iniziative, per un importo totale di 30 milioni di euro, che la Fondazione ha realizzato o contribuito a realizzare in questi 30 anni, nel rispetto della trasparenza e del profilo etico che ne ha caratterizzato l’azione nel suo complesso. Si è riservata una particolare attenzione al settore culturale in quanto Spoleto è, oggettivamente, una capitale della cultura senza, tuttavia, penalizzare gli altri settori istituzionali.

Ciò è stato possibile grazie alla lungimiranza, determinazione e compattezza degli Organi Sociali via via succedutisi ed alla capacità degli stessi di raccordarsi con le varie Associazioni, Enti ed Istituzioni espressioni del variegato mondo della comunità spoletina e di quelle dei territori circostanti con i quali i tradizionali vincoli storici di amicizia e di solidarietà sempre più si sono rafforzati.

Crediamo fermamente – ha affermato il Presidente Pompili – che questa nostra Istituzione possa continuare ad operare virtuosamente ed in piena autonomia, nel rispetto dei principi cui sempre si è ispirata mantenendo, ed anzi rafforzando, la capacità di cogliere la necessità dei singoli momenti che si troverà ad affrontare.

Nella foto in evidenza il presidente Dario Pompili