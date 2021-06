ABOUT SOL Documentario sulla vita e le opere dell’artista americano SOL LEWITT – NOTES ON STONE Documentario che racconta la vita straordinaria della scultrice ANNA MAHLER

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival vuole essere un omaggio a Spoleto e accendere un focus su due grandi artisti, SOL LEWITT e ANNA MAHLER, entrambi avevano scelto Spoleto come loro luogo di elezione dalla fine degli anni ‘60 agli anni ‘90. Sol LeWitt celebrato artista minimalista, dal 1970 alternò stabilmente la sua vita tra Spoleto e New York. E così dal 1967 la scultrice Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della musa viennese Alma Schindler, che in quegli anni visse tra Spoleto e Londra e Los Angeles.

Immersi nella cultura della città hanno creato e lasciato in questi luoghi tracce della loro genialità. La stessa creatività che tuttora è portata avanti, sempre a Spoleto, dai MAHLER & LEWITT STUDIOS, residenze create dalle eredi Marina Mahler e Carol LeWitt, che ospitano di anno in anno scrittori e artisti di tutte le discipline provenienti da tutto il mondo. La Fondazione Carla Fendi vuole raccontare la personalità dei due artisti in due filmati che mettono a fuoco atmosfere, influenze culturali, storiche ed estetiche che hanno alimentato la loro creatività a Spoleto.