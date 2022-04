Fondazione CaRiSpo, l’avv. Paolo Feliziani eletto Vice Presidente

L’avv. Maria Letizia Angelini Paroli nuova componente del Consiglio di Amministrazione

Nella riunione del 31 marzo scorso – si legge in una nota – è stato eletto all’unanimità Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto il Consigliere avv. Paolo Feliziani.

Il Consiglio di Amministrazione con tale nomina ha voluto sottolineare l’attenzione e la competenza mostrata in questi anni dal neo eletto per il conseguimento degli obiettivi dell’ Istituzione.

L’Organo di indirizzo nella seduta del 17 marzo u.s. ha provveduto anch’esso a nominare all’unanimità l’avv. Maria Letizia Angelini Paroli quale componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del compianto avv. Salvatore Finocchi. In tale circostanza si è voluto evidenziare la lunga e fattiva militanza della neo eletta nel settore del volontariato e del sociale che sono tra i capisaldi della Fondazione.